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وزير الخارجية الروسي: موسكو ستعين سفيرا لدى الولايات المتحدة في الوقت المناسب إذا ظلت واشنطن مستعدة للحفاظ على الاتصالات

Lebanon 24
05-11-2024 | 05:26
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