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وسائل إعلام إسرائيلية: تمديد اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بقضية تسريب الوثائق في ديوان نتنياهو حتى الأحد المقبل

Lebanon 24
05-11-2024 | 06:54
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