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لافروف: روسيا سترد بشكل مناسب على أي هجوم محتمل من جانب الناتو وستستخدم أي وسيلة

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:09
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