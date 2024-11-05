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مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية إطارية مع أميركا للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية
Lebanon 24
05-11-2024
|
07:10
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