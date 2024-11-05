Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث العسكري المصري يعلن عن سقوط طائرة هيلكوبتر نتيجة عطل فني ما أدى لوفاة ضابطين (الشرق)

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش المصري يعلن تحطّم مروحية ومصرع ضابطين
lebanon 24
05/11/2024 15:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بواسطة طائرة "درون"... الجيش الإسرائيلي يعلن "إحباط تهريب أسلحة من الأراضي المصرية"
lebanon 24
05/11/2024 15:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن تنفيذ 3 عمليات ضد سفن بالبحر الأحمر
lebanon 24
05/11/2024 15:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا سفينة "سي إس مونتريال" بطائرة مسيرة
lebanon 24
05/11/2024 15:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:31 | 2024-11-05
08:26 | 2024-11-05
08:11 | 2024-11-05
08:10 | 2024-11-05
08:09 | 2024-11-05
08:07 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24