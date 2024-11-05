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نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: على المواطنين انتظار الرد الإيراني على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني

Lebanon 24
05-11-2024 | 08:07
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