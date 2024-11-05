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الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على ضرورة أن يسيطر العراق على الفصائل المسلحة التي تشن هجمات من أراضيه

Lebanon 24
05-11-2024 | 09:12
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