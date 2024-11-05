Advertisement

أخبار عاجلة

مفوض مدينة فيلادلفيا: سنقوم بفرز الأصوات بشكل أسرع بكثير مما فعلناه في عام 2020

Lebanon 24
05-11-2024 | 10:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هوكشتاين: أميركا تريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن ونعمل مع لبنان وإسرائيل للوصول إلى صيغة تضع حداً للنزاع القائم بشكل دائم
lebanon 24
05/11/2024 19:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: 200 من موظفينا قتلوا في غزة وتضررت بنانا التحتية بشكل كبير (الجزيرة)
lebanon 24
05/11/2024 19:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: جيش الاحتلال يفرض حصاراً مطبقاً على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل (الميادين)
lebanon 24
05/11/2024 19:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الجنوبية بالشرطة الإسرائيلية: هجوم بئر السبع كان صعبا وقواتنا تنتشر بشكل واسع جدا في المدينة
lebanon 24
05/11/2024 19:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2024-11-05
12:41 | 2024-11-05
12:40 | 2024-11-05
12:40 | 2024-11-05
12:39 | 2024-11-05
12:38 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24