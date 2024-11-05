Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: وحدة لاهاف في الشرطة تعلن التحقيق في قضية أمنية جنائية جديدة وقعت بعد هجوم 7 تشرين الأول

Lebanon 24
05-11-2024 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" نفذ 3235 استهدافاً ضدّ إسرائيل منذ 8 تشرين الأول 2023
lebanon 24
05/11/2024 19:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: التحقيقات الأولية تكشف أن منفذ إطلاق النار تصرف بمفرده بدون توجيه
lebanon 24
05/11/2024 19:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"منذ بداية الحرب".. قضية خطيرة تتعلق بـ"نتنياهو" تحقق بها وحدة في الشرطة الإسرائيلية
lebanon 24
05/11/2024 19:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تمديد اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بقضية تسريب الوثائق في ديوان نتنياهو حتى الأحد المقبل
lebanon 24
05/11/2024 19:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2024-11-05
12:41 | 2024-11-05
12:40 | 2024-11-05
12:40 | 2024-11-05
12:39 | 2024-11-05
12:38 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24