22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق حوالي 20 صاروخا من لبنان تجاه نهاريا ومحيطها
Lebanon 24
05-11-2024
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة ١٢ الإسرائيلية: إطلاق 70 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح
Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: إطلاق 70 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح
05/11/2024 19:44:54
05/11/2024 19:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل وحيفا وعكا منذ فجر اليوم
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل وحيفا وعكا منذ فجر اليوم
05/11/2024 19:44:54
05/11/2024 19:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 15 صاروخا باتجاه الجليل الغربي والدفاعات الجوية تعترض بعضها فوق نهاريا
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 15 صاروخا باتجاه الجليل الغربي والدفاعات الجوية تعترض بعضها فوق نهاريا
05/11/2024 19:44:54
05/11/2024 19:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة واعتراض بعضها
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة واعتراض بعضها
05/11/2024 19:44:54
05/11/2024 19:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
04:19 | 2024-11-05
05/11/2024 04:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إنزال البترون".. تقريرٌ جديد لصحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
عن "إنزال البترون".. تقريرٌ جديد لصحيفة إسرائيلية!
15:05 | 2024-11-04
04/11/2024 03:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر جديد" عن "إنزال البترون".. ما هو؟
Lebanon 24
"سر جديد" عن "إنزال البترون".. ما هو؟
15:39 | 2024-11-04
04/11/2024 03:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
00:27 | 2024-11-05
05/11/2024 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
05:35 | 2024-11-05
05/11/2024 05:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:42 | 2024-11-05
مسؤولون في بنسلفانيا: المشكلات التقنية في مقاطعتي كامبريا وبيدفورد وكلتاهما دعمت ترامب في الانتخابات السابقة (سكاي نيوز)
12:41 | 2024-11-05
سي إن إن عن مصادر: حملة ترمب تدرك أن نتائج الانتخابات لن تعلن على الأرجح مساء اليوم
12:40 | 2024-11-05
سكرتيرة ولاية ميشيغن: آمل أن نحصل على النتائج غير الرسمية في وقت أبكر مما حصلنا عليها في 2020 (الجزيرة)
12:40 | 2024-11-05
حملة ترامب: بعض الولايات الحاسمة ستعلن نتائجها فور إغلاق الصناديق والبعض الآخر ستعلن النتائج في وقت متأخر (الجزيرة)
12:39 | 2024-11-05
"لبنان24": غارتان استهدفتا بلدة الخيام دون أن ينفجر الصاروخ الأوّل
12:38 | 2024-11-05
سلطات ولاية جورجيا: التهديدات التي عطلت التصويت لفترة وجيزة في مركزين للاقتراع روسية المنشأ (الجزيرة)
فيديو
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
05/11/2024 19:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
05/11/2024 19:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
05/11/2024 19:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24