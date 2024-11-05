Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": سقوط شهيدة وعدد من الجرحى جرّاء الضربة الإسرائيلية على برجا

Lebanon 24
05-11-2024 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الغارة الإسرائيلية على سعدنايل
lebanon 24
06/11/2024 03:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سقوط شهيد و4 جرحى جرّاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على حارة صيدا
lebanon 24
06/11/2024 03:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 شهداء وعدد كبير من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بعلبك
lebanon 24
06/11/2024 03:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سقوط إصابات بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت مركزًا لليونيفيل
lebanon 24
06/11/2024 03:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:11 | 2024-11-05
20:10 | 2024-11-05
20:09 | 2024-11-05
19:58 | 2024-11-05
19:52 | 2024-11-05
19:49 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24