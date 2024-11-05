Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل كاتس: سأعمل مع نتنياهو لقيادة المؤسسة الأمنية إلى النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب

Lebanon 24
05-11-2024 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: مقتل السنوار قد يكون له تأثير إيجابي على عودة الرهائن الإسرائيليين وتحقيق كل أهداف الحرب
lebanon 24
06/11/2024 03:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الثقة بيني وبين غالانت تصدعت وعينت بدلا منه الوزير يسرائيل كاتس
lebanon 24
06/11/2024 03:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه بإضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة
lebanon 24
06/11/2024 03:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إجماع بالمؤسسة الأمنية على استغلال الإنجازات العسكرية بجنوب لبنان وغزة للتوصل إلى اتفاقيات تنهي الحرب
lebanon 24
06/11/2024 03:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:11 | 2024-11-05
20:10 | 2024-11-05
20:09 | 2024-11-05
19:58 | 2024-11-05
19:52 | 2024-11-05
19:49 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24