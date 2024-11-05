Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: أنفي نيتي إقالة رئيسي الأركان والشاباك (العربي)

Lebanon 24
05-11-2024 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو هاتف الليلة رؤساء الأركان والموساد والشاباك وأبلغهم بأنه يتوقع استمرار العمل المشترك مع كاتس (العربي)
lebanon 24
06/11/2024 03:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: أهنئ نتنياهو على قرار إقالة غالانت فلا يمكن تحقيق النصر الكامل معه (العربية)
lebanon 24
06/11/2024 03:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس هيئة الأركان يجري الآن مشاورات أمنية مع رئيسي الموساد والشاباك في وزارة الدفاع في تل أبيب (الجزيرة)
lebanon 24
06/11/2024 03:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن قلقة حيال قرار نتنياهو إقالة غالانت خاصة بالتزامن مع حربَين ومع استعداد للرد على هجوم إيراني محتمَل
lebanon 24
06/11/2024 03:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:11 | 2024-11-05
20:10 | 2024-11-05
20:09 | 2024-11-05
19:58 | 2024-11-05
19:52 | 2024-11-05
19:49 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24