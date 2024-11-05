Advertisement

أخبار عاجلة

غالانت: فخور بإنجازات المنظومة الأمنية وأنا ملتزم بأمن إسرائيل

Lebanon 24
05-11-2024 | 15:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: غالانت وقيادة المنظومة الأمنية يجرون مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان
lebanon 24
06/11/2024 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون بعد إقالة غالانت: إلتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يزال صارما
lebanon 24
06/11/2024 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت: الأجهزة الأمنية ستواصل استهداف كل جهة إرهابية وستضرب بقوة أي عدو يعتدي أو يحاول الاعتداء على إسرائيل
lebanon 24
06/11/2024 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه رداً على نتنياهو: ماكرون ملتزم بأمن إسرائيل لكن وقف النار فوراً ضروري
lebanon 24
06/11/2024 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:11 | 2024-11-05
20:10 | 2024-11-05
20:09 | 2024-11-05
19:58 | 2024-11-05
19:52 | 2024-11-05
19:49 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24