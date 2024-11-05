19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حملة هاريس: متفائلون بمخرجات التصويت حتى الآن (العربية)
Lebanon 24
05-11-2024
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حملة هاريس تقول إن وضع التصويت يدعو للتفاؤل والثقة بشكل كبير
Lebanon 24
حملة هاريس تقول إن وضع التصويت يدعو للتفاؤل والثقة بشكل كبير
06/11/2024 03:25:14
06/11/2024 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: حملة هاريس الانتخابية تجمع 27 مليون دولار تبرعات من نيويورك
Lebanon 24
العربية: حملة هاريس الانتخابية تجمع 27 مليون دولار تبرعات من نيويورك
06/11/2024 03:25:14
06/11/2024 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحصد حتى الآن 90 مقعداً بالمجمع الإنتخابي مقابل 27 لهاريس
Lebanon 24
ترامب يحصد حتى الآن 90 مقعداً بالمجمع الإنتخابي مقابل 27 لهاريس
06/11/2024 03:25:14
06/11/2024 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع إن بي سي: نحو ٣٠٪ من المصوتين لهاريس صوتوا لها رغبة في التصويت ضد ترمب
Lebanon 24
استطلاع إن بي سي: نحو ٣٠٪ من المصوتين لهاريس صوتوا لها رغبة في التصويت ضد ترمب
06/11/2024 03:25:14
06/11/2024 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
04:19 | 2024-11-05
05/11/2024 04:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
00:27 | 2024-11-05
05/11/2024 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
05:35 | 2024-11-05
05/11/2024 05:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
05/11/2024 02:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني وسيم سيكون بطلا أمام ياسمين صبري في رمضان 2025
Lebanon 24
ممثل لبناني وسيم سيكون بطلا أمام ياسمين صبري في رمضان 2025
00:52 | 2024-11-05
05/11/2024 12:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:11 | 2024-11-05
إف بي آي: نزاهة الانتخابات من أعلى أولوياتنا ونعمل مع شركائنا للرد على التهديدات التي تستهدف الانتخابات
20:10 | 2024-11-05
نتائج أولية: ترامب يفوز بولاية ميسيسيبي التي تملك 6 أصوات بالمجمع الانتخابي
20:09 | 2024-11-05
ترامب يحصد حتى الآن 90 مقعداً بالمجمع الإنتخابي مقابل 27 لهاريس
19:58 | 2024-11-05
نتائج أولية: هاريس تتقدّم في ولاية فرجينيا
19:52 | 2024-11-05
ترامب: إذا فزنا في بنسلفانيا سنفوز برئاسة أميركا
19:49 | 2024-11-05
إغلاق مراكز الاقتراع في ولايات بنسلفانيا وماين وميريلاند بعد قليل
فيديو
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
06/11/2024 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24