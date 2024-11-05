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الرئيس الإسرائيلي: آخر شيء تحتاجه الدولة الآن هو الاضطراب والانقسام وسط الحرب

Lebanon 24
05-11-2024 | 16:59
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