المرشح الرئاسي دونالد ترامب يفوز بولايتي إنديانا وكنتاكي ويحصل على 19 صوتاً في المجمع الانتخابي ومنافسته كامالا هاريس تفوز بفيرمونت وتحصل على 3 أصوات

Lebanon 24