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ترامب متقدم على هاريس في ولاية ويسكونسن الحاسمة بتسجيله 51% مقابل 47.3% بعد فرز 80% من الأصوات

Lebanon 24
06-11-2024 | 00:35
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