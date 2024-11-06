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القناة 12 عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية: إيران قد تعيد النظر في طبيعة هجومها على خلفية أزمة إقالة غالانت والتوتر مع واشنطن

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:18
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