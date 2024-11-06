Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: تأخير في إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلق من لبنان

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في الجليل الغربي
lebanon 24
06/11/2024 13:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية": سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة كرمئيل دون تسجيل إصابات
lebanon 24
06/11/2024 13:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الرشقة الصاروخية على تل أبيب أدت لتغيير مسار طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار بن غوريون
lebanon 24
06/11/2024 13:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب "صاروخ باليستي"
lebanon 24
06/11/2024 13:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:15 | 2024-11-06
06:13 | 2024-11-06
06:13 | 2024-11-06
06:12 | 2024-11-06
06:12 | 2024-11-06
06:11 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24