ميقاتي: الحرب الإسرائيلية تستهدف كل لبنان والاعتداءات طالت كل مظاهر الحياة وشملت الجيش واليونيفيل في خرقٍ فاضح لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية

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