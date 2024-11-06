ميقاتي: كل زياراتي ولقاءاتي الدولية تؤشر إلى التضامن والاهتمام الكبير للدول الشقيقة والصديقة بلبنان لكن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المحاولات الدولية لوقف إطلاق النار

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