Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: كل زياراتي ولقاءاتي الدولية تؤشر إلى التضامن والاهتمام الكبير للدول الشقيقة والصديقة بلبنان لكن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المحاولات الدولية لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء إيرلندا خلال لقائه ميقاتي: متضامنون مع لبنان وطلبنا عبر المنظمات الدولية الضغط لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
06/11/2024 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لدينا تفاؤل حذر واتصالاتي الدولية كانت تصبّ لدعم وقف إطلاق النار وتأكيد استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701
lebanon 24
06/11/2024 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال إجتماعه مع وزير الدفاع البريطاني: للوقف الفوري لاطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل الى حل ديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا
lebanon 24
06/11/2024 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في دار افتاء حلبا: لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرارت الدولية
lebanon 24
06/11/2024 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:16 | 2024-11-06
06:15 | 2024-11-06
06:13 | 2024-11-06
06:13 | 2024-11-06
06:12 | 2024-11-06
06:12 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24