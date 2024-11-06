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ميقاتي: باسم الحكومة ولبنان نشكر فرنسا على مبادرتها الانسانية والإغاثية ونثمن دورها نحو دعم الجيش وتعزيز قدراته

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:13
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ميقاتي: نشدّد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم 1701 لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار
lebanon 24
06/11/2024 13:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع قائد "اليونيفيل": لبنان يُقدّر الجهود الشاقة التي تبذلها القوات الدولية في هذه المرحلة الصعبة ويتمسك بدورها وبقائها في الجنوب
lebanon 24
06/11/2024 13:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بما فيهم الوزراء الذين يمثلون "حزب الله" وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة المظاهر مسلحة في جنوب الليطاني
lebanon 24
06/11/2024 13:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شروطنا واضحة وهي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على إستعداد لذلك
lebanon 24
06/11/2024 13:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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