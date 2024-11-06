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ميقاتي: موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها جواً وبحراً وبراً ولن نتهاون ضد أي خرق و اعتداء

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:14
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