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السنيورة: زرنا ميقاتي والسفير البابوي وكانت مناسبة للبحث في كلّ ما آل إليه الوضع مع التشديد على ضرورة الوحدة بين اللبنانيين وتأكيد المساعدة لانتخاب رئيس يحظى بقبول عند الشعب

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:58
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