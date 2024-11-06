السنيورة: في ظل استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل وتهجير اللبنانيين لا بدّ من تطبيق القرار 1701 كما لا بدّ من جهد لبناني لإخراج البلد من هذا المأزق

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