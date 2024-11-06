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مجلس المطارنة الموارنة: نتوقّف بمرارة أمام هول الكارثة التي حلّت بلبنان وخلّفت عدداً كبيراً من الضحايا والدمار في القرى والمدن والبلدات في الضاحية والجنوب والبقاع ومناطق أخرى

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:11
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