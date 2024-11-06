مجلس المطارنة الموارنة: نحيي مبادرة الرئيس الفرنسي بعقد مؤتمر باريس لدعم شعب لبنان وسيادته ونرحّب بالمواقف المؤكدة على وجوب خلاص لبنان من محنته

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