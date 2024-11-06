Advertisement

أخبار عاجلة

شولتس: سيتغير الكثير في إدارة ترامب لكن ألمانيا ستبقى شريكا موثوقا به

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني: نحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تطلعات الشعب الفلسطيني تحت إدارة ترامب (الشرق)
lebanon 24
06/11/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الأحاديث عن تزوير واسع للانتخابات في فيلادلفيا فهل تهرع قوات حفظ القانون
lebanon 24
06/11/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فوز هاريس بالرئاسة الأميركية سيجلب الكثير من المشاكل إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
06/11/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هاريس أسوأ من تولّى منصب نائب الرئيس والإدارة الحالية فاشلة من مواجهة التحديات
lebanon 24
06/11/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:16 | 2024-11-06
08:14 | 2024-11-06
08:12 | 2024-11-06
08:12 | 2024-11-06
08:10 | 2024-11-06
08:07 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24