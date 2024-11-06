Advertisement

أخبار عاجلة

وزير البيئة ناصر ياسين بعد جلسة مجلس الوزراء: لدينا 44 ألف عائلة 1130 مركز إيواء بالإضافة 174 ألف أسرة في المنازل

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير البيئة ناصر ياسين للجزيرة: لدينا أكثر من 1100 مركز إيواء للنازحين بلغت طاقتها الاستيعابية
lebanon 24
06/11/2024 15:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين بعد جلسة مجلس الوزراء: نُحاول توجيه أهلنا من النازحين إلى مناطق الشمال
lebanon 24
06/11/2024 15:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين قبيل جلسة مجلس الوزراء: الحكومة السورية رفعت القيود وعلى السوريين العودة إلى بلدهم (mtv)
lebanon 24
06/11/2024 15:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين: تقدّمنا بطلب الدعم السريع للحاجات الملحّة المقدّرة بـ427 مليون دولار ومراكز الإيواء تخطّت الـ170 ألفاً
lebanon 24
06/11/2024 15:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:16 | 2024-11-06
08:14 | 2024-11-06
08:12 | 2024-11-06
08:12 | 2024-11-06
08:10 | 2024-11-06
08:07 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24