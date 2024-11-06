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وزير البيئة: هناك مساعدات يتم توزيعها على مراكز الإيواء عبر برنامج الأمم المتحدة "أوتشا"

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:26
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