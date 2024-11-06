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وزير البيئة: هناك مسار إغاثي عبر الإدارات الرسمية وسيتم صدور تفاصيل بشأن آلية توزيع المساعدات المقدمة من خلالها

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:27
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