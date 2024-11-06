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وكالة أنباء فارس: محكمة إيرانية تقضي بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:53
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