قاسم: وصلنا الآن إلى حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان منذ شهر و10 أيام ولم يعد مهماً كيف بدأت الحرب وما هي الذرائع التي سبّبتها والمهم أننا أمام عدوان إسرائيل

Lebanon 24