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قاسم: وصلنا الآن إلى حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان منذ شهر و10 أيام ولم يعد مهماً كيف بدأت الحرب وما هي الذرائع التي سبّبتها والمهم أننا أمام عدوان إسرائيل

Lebanon 24
06-11-2024 | 08:10
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