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قاسم: عندما نقول ان المقاومة قوية لا يعني انها لديها امكانات تساوي امكانات اسرائيل ولكن قوتها بقوة استمرارها

Lebanon 24
06-11-2024 | 08:27
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