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وسائل إعلام إسرائيلية: رصد نحو 20 صاروخا أطلق من لبنان باتجاه خليج حيفا

Lebanon 24
06-11-2024 | 11:10
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