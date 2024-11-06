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حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس
Lebanon 24
06-11-2024
|
11:36
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