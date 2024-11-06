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رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب العمل على وضع الخطط اللازمة لمواصلة القتال في لبنان وتوسيع مناورتنا البرية هناك

Lebanon 24
06-11-2024 | 11:39
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