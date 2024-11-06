مستشار الرئيس ترامب مسعد بولس للجديد: الرئيس ترامب سيفي بالوعود الذي وضعها في الكتاب الذي ارسله للبنانيين بوقف الحرب قريبا وانهاء الدمار والعذاب ضمن اتفاق السلام الشامل في المنطقة

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