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بولس للجديد: ترامب سيبدأ بالعمل فورا على ملف المنطقة قبل انتقاله الى البيت الابيض للتحضير لاتفاق نووي مع ايران

Lebanon 24
06-11-2024 | 12:38
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