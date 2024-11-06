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بلومبرغ عن مسؤول أميركي: نستبعد احتمال أن يأمر بايدن بشن هجوم على منشآت إيران النووية بالتنسيق مع إسرائيل

Lebanon 24
06-11-2024 | 12:41
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