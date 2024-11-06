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عائلات الأميركيين الرهائن في غزة تدعو ترامب إلى العمل مع بايدن للإفراج الفوري عن أبنائهم (سي إن إن)

Lebanon 24
06-11-2024 | 14:19
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