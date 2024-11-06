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القناة 13 الإسرائيلية: تعيين كاتس في منصب وزير الدفاع بدلا من غالانت يمثل اقتراب نهاية ولاية رئيس الأركان

Lebanon 24
06-11-2024 | 15:39
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