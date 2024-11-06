Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية للغارات على البقاع و بعلبك: 40 شهيداً و53 جريحاً

Lebanon 24
06-11-2024 | 16:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 19 شهيداً في حصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك
lebanon 24
07/11/2024 01:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 55 شهيداً و156 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية يوم أمس
lebanon 24
07/11/2024 01:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 7 شهداء و 22 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة البقاع
lebanon 24
07/11/2024 01:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد شهداء الغارات على البقاع وبعلبك يرتفع.. "الصحة" تُعلن الحصيلة الجديدة
lebanon 24
07/11/2024 01:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:16 | 2024-11-06
18:10 | 2024-11-06
18:09 | 2024-11-06
18:07 | 2024-11-06
18:06 | 2024-11-06
18:05 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24