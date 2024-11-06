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وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية للغارات على البقاع و بعلبك: 40 شهيداً و53 جريحاً
Lebanon 24
06-11-2024
|
16:18
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