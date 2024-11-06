Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: بحثت هاتفياً مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي الثنائي

Lebanon 24
06-11-2024 | 17:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: أكدت لوزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ضرورة تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى #حماس وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
07/11/2024 03:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي لنظيره السعودي: لدينا التزام طويل الأمد بالدفاع عن السعودية ونؤكد أهمية الشراكة الدفاعية بين الدولتين للأمن الإقليمي (الشرق)
lebanon 24
07/11/2024 03:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع نظيري الأميركي آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته
lebanon 24
07/11/2024 03:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: ناقشت مع نظيري السعودي التحديات الأمنية الإقليمية ومصلحتنا المشتركة في تهدئة التوترات
lebanon 24
07/11/2024 03:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:52 | 2024-11-06
19:51 | 2024-11-06
19:43 | 2024-11-06
19:43 | 2024-11-06
19:33 | 2024-11-06
19:16 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24