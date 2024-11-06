Advertisement

أخبار عاجلة

حملة ترامب: الرئيس المنتخب يتطلع إلى لقاء قريب مع بايدن

Lebanon 24
06-11-2024 | 18:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حملة ترامب: الرئيس المنتخب وهاريس اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية توحيد البلاد
lebanon 24
07/11/2024 03:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة ترمب: بايدن وجه دعوة للرئيس المنتخب للبيت الأبيض لضمان انتقال سلس بين الإدارة الحالية والقادمة
lebanon 24
07/11/2024 03:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: الرئيس ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ناقشا خلاله الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
lebanon 24
07/11/2024 03:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس ترامب مسعد بولس للجديد: الرئيس ترامب سيفي بالوعود الذي وضعها في الكتاب الذي ارسله للبنانيين بوقف الحرب قريبا وانهاء الدمار والعذاب ضمن اتفاق السلام الشامل في المنطقة
lebanon 24
07/11/2024 03:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:52 | 2024-11-06
19:51 | 2024-11-06
19:43 | 2024-11-06
19:43 | 2024-11-06
19:33 | 2024-11-06
19:16 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24