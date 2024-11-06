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الغارة ليست داخل المطار لكن على مسافة قريبة جداً من المدرج رقم 17 (الجديد)

Lebanon 24
06-11-2024 | 18:49
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