Advertisement

أخبار عاجلة

غداً فجراً ستتم معاينة الأضرار ورفعها تمهيداً لإعادة العمل بالمطار (الجديد)

Lebanon 24
06-11-2024 | 18:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نطالب الإدارة الأميركية الجديدة بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني والعمل على وقف حرب الإبادة على غزة والضفة الغربية ولبنان
lebanon 24
07/11/2024 03:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/11/2024 03:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية لـ "الجديد": البحر مراقب ونحن بانتظار نتيجة التحقيقات وبالطبع وزارة الخارجية وزارة الدفاع والحكومة اللبنانية سيقومون بالتواصل مع اليونيفيل ومعرفة ما إذا تمت العملية بالتنسيق معهم
lebanon 24
07/11/2024 03:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: آموس هوكستين وصل الى تل أبيب ويلتقي نتنياهو غداً الإثنين
lebanon 24
07/11/2024 03:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:52 | 2024-11-06
19:51 | 2024-11-06
19:43 | 2024-11-06
19:43 | 2024-11-06
19:33 | 2024-11-06
19:16 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24