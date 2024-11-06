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خارجية تايوان: الحكومة تتطلع إلى استمرار تعميق العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة ترمب

Lebanon 24
06-11-2024 | 19:51
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