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هآرتس: الكنيست يقر قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب الإرهابيين لمدة تصل إلى 20 عاما

Lebanon 24
06-11-2024 | 22:17
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